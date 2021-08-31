ثروة أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري.. مبالغ وأرقام خيالية

تحظى ثروة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، بإهتمام الجمهور، خاصة بعدما ارتبط بالنجمة المصرية ياسمين صبري والتي أصبحت تعيش في رفاهية كبيرة حسب ما تنشره على حسابها بانستغرام.

ويعتبر أحمد أبو هشيمة، واحدا من أغنياء الشرق الأوسط، وتقدر ثروته بمليارات الدولارات.

وتحقق شركات أبو هشيمة، أرباحاً سنوية تصل لـ15 مليون دولار، كما أن معامله الحديد الخاصة تنتج ما يقارب 2.8 مليون طن سنوياً وهو رقم ضخم في عالم الصناعة.

كما يمتلك أبو هشيمة، سيارة رولز رويس كولينان سعرها يتخطى ال 400 الف دولار، وسيارة رينج روفر سبورت، والتي يتخطى سعرها الـ 3.000.000 مليون جنية مصري، وسيارة استون مارتن رابيد، وهي من السيارات النادرة والتي وصل سعرها الي أكثر من 200.000 ألف دولار امريكي. كما أنه لا يوجد معلومات كافية عن عدد منازله، ولكن من المؤكد أنها تقدر بملايين الدولارات.

فيما تقدر ثروة ياسمين صبري بـ 7 مليون دولار غير المجوهرات التي تقدر بـ 3 مليون دولار.