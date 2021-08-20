ثروة كارينا كابور وزوجها سيف علي خان تفوق الخيال

الممثلة الهندية ​كارينا كابور​ من أكثر النجمات المحبوبات في هوليوود وهي من الأكثر ثراءً. إذ تبلغ ثروتها حسب احدث الدراسات التي رصدت ثروة النجوم حوالي 15 مليون دولار أميركي. في حين أن ثروة زوجها الممثل ​سيف علي خان​ تصل إلى ملياري دولار.

يذكر أن علاقة الثنائي الشهير بدأت في عام 2008 واستمرت علاقتهما حوالي 4 سنوات. قبل أن يقررا الزواج في أواخر عام 2012. وغيرت إسمها إلى”كارينا كابور خان” احتراما لزوجها والعادات والتقاليد الهندية ورزقت منه بولدين.