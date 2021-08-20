ثروة كارينا كابور وزوجها سيف علي خان تفوق الخيال
بقلم نسرين محفوف
الممثلة الهندية كارينا كابور من أكثر النجمات المحبوبات في هوليوود وهي من الأكثر ثراءً. إذ تبلغ ثروتها حسب احدث الدراسات التي رصدت ثروة النجوم حوالي 15 مليون دولار أميركي. في حين أن ثروة زوجها الممثل سيف علي خان تصل إلى ملياري دولار.
يذكر أن علاقة الثنائي الشهير بدأت في عام 2008 واستمرت علاقتهما حوالي 4 سنوات. قبل أن يقررا الزواج في أواخر عام 2012. وغيرت إسمها إلى”كارينا كابور خان” احتراما لزوجها والعادات والتقاليد الهندية ورزقت منه بولدين.
رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=974629