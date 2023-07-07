ثريدز.. زوكربيرغ يطلق رسميا منافس تويتر

أطلقت شركة ميتا المالكة لفيسبوك رسميا، أمس الخميس، تطبيق “ثريدز” الذي يرتكز على المنشورات النصية ويشكل منافسا جديا لتويتر.

فيما لم يتم إطلاق التطبيق في أوروبا، بسبب مخاوف قانونية، حيث أرجأت عملية إطلاقه إلى وقت لاحق.

ويعد “ثريدز” أكبر تحد لتويتر وصاحبه إيلون ماسك الذي نجح حتى الآن في صد أي منافس محتمل من التطبيقات والمواقع المشابهة التي ظهرت مثل “بلو سكاي” و”ماستودون”.

وبات “ثريدز” متوافرا في متجري آبل وبلاي ستور عند الساعة 23 مساء الأربعاء بتوقيت غرينيتش.

وظهرت حسابات ناشطة عليه لمشاهير مثل شاكيرا وجاك بلاك إضافة إلى وسائل إعلام ومنصات مثل هوليوود ريبورتر وفايس وأيضا نتفليكس.

وكتب مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لميتا في أول منشور له على التطبيق الجديد “لنبدأ الآن. أهلا بكم في ثريدز”.