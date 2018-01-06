ثغرة أمنية تهدد أجهزة “أبل”

أكدت شركة “أبل” وجود ثغرة “إنتل” الخطيرة في جميع هواتف آيفون وأجهزة “آيباد” وحواسيب “ماك.

وذكرت الشركة الأمريكية العملاقة، أن ثغرة معالجات “إنتل” تجعل ملايين المستخدمين عرضة للقرصنة الإلكترونية، مثل سرقة كلماتهم المرورية.

وكشف خبراء رقميون، مؤخرا، عن عيوب أمنية خطيرة في معالجات “إنتل”، التي تم تصنيعها في العقد الماضي لملايين أجهزة الحاسب.

ويكمن الخلل في معالجات إنتل، التي يعتقد أنها تقوم بإبطاء نظام التشغيل الخاص بجهاز الحاسب بنسبة تبلغ نحو50 %.

وذكرت تقارير صحفية، أن قراصنة حاولوا أن يستفيدوا مما أثير بشأن الثغرة، لكن مطوري ويب قاموا بصدهم.

في غضون ذلك، أعلنت شركة “أبل” إطلاق تحديث لبرنامج تشغيلها “iOS” في هواتف آيفون والأجهزة اللوحية وحواسيب ماك.

وفي السياق، أطلقت شركة “مايكروسوفت” تحديثا لمعالجة الثغرة، وأكدت أن الثغرة لم يجرِ استغلالها حتى الآن على نحو سيء.