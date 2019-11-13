ثغرة خطيرة في فيسبوك تشغل الكاميرا سرا وإليك حلا بسيطا

إكتشف أحد مستخدمي تطبيق فيسبوك، ثغرة أمنية خطيرة، تسمح لكاميرا الهاتف الذكي بالعمل دون إذن مستخدميه أو علمهم.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، اليوم الأربعاء، نشر شاب يدعى “جوشوا مادوكس”، مقطع فيديو في تويتر، أوضح من خلاله ثغرة أمنية في فيسبوك.

وعلق الشاب على الفيديو قائلا: “عندما يكون التطبيق مفتوحا، فإنه يستخدم الكاميرا، عثرت على ثغرة تجعلك ترى الكاميرا مفتوحة خلف حائط الأخبار”.

وتظهر الكاميرا في مقطع الفيديو، وهي تعمل وراء حائط الأخبار في تطبيق فيسبوك، على نظام ‘آي أو إس”، المشغل لهواتف آيفون.

وبدورها، نشرت العديد من المواقع التقنية، مقاطع فيديو تثبت وجود هذه الثغرة بالفعل.

ولحل هذه المشكلة مؤقتا، حتى تتمكن فيسبوك من معالجة الثغرة، لا بد للمستخدمين، منع فيسبوك من استخدام كاميرا الهاتف.

ويتم منع تشغيل الكاميرا من خلال التوجه للإعدادات، ثم الخصوصية، ثم اختيار الكاميرا وإلغاء تفعيل الخيار الذي يسمح لفيسبوك باستخدام الكاميرا.