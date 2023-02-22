قناة النهار ثقافة التقاعس تغضب الرئيس.. ونواب الشعب ينشدون التغيير بقلم قناة النهار نشر في 22 فيفري 2023 - 20:49 الجزائر شارك غرِّد أرسل 63 0 رابط دائم : https://nhar.tv/pn01g اقرأ أيضا المشجع رضا الفيل يهول بلاطو the weekend show بـ "1،2،3 viva l'algérie" قناة النهار 02 فيفري مواطنة تركية تطلب دعم فريق الإنقاذ الجزائري بعد تأكد سماعها صوت من تحت الردوم قناة النهار 12 فيفري زوجوني: تحضير عرس ملاك وراشد في عين مليلة بأم البواقي قناة النهار 10 فيفري "وزير الصناعة :" مستعدون للعمل مع كل القطاعات من أجل بناء محيط خالٍ من الفساد قناة النهار 21 فيفري "ديجي مولاي:"الحمد الله الأغاني ديالي نقية وماتحرّضش النّاس قناة النهار 22 فيفري 04 سنوات على الحراك الأصيل..عودة قوية للجزائر على كافة المستويات وتطلعات بالمزيد قناة النهار 21 فيفري الشيخ النوي: مستفيدون من سكنات cnep بدالي ابراهيم يشتكون.. "خلصنا دراهم ورانا نستناو" قناة النهار 02 فيفري الحماية المدنية الجزائرية تتمكن من إنتشال جثمان شخص من تحت الأنقاض بتركيا قناة النهار 11 فيفري بشار / واحات النخيل ..من جنة على الأرض إلى أرض بور تتعرض للإهمال والتخريب قناة النهار 21 فيفري ممثلة العرين الإنسانية: أدوية..حليب أطفال ليس متوفر و الأسوء من هذا هي العقوبات المسلطة علينا قناة النهار 08 فيفري