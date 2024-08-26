ثقافة.. تنصيب خلية لاستقبال التبليغات عن الفساد

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، الدكتورة صورية مولوجي، اليوم الإثنين، على تنصيب وتفعيل خلية إستقبال التبليغ عن الفساد، اعتبارا بأنها آلية فاعلة تمكن من الكشف عن الفساد والتبليغ عنه بشكل سريع وآمن.

وحسب بيان لوزارة الثقافة، تم إطلاق منصة رقمية على الموقع الرسمي للوزارة. وهي منصة خاصة باستقبال التبليغات عن الفساد من خلال التبليغ والإرسال المباشر للحجج والوثائق الثبوتية للقضية المشتبه بها.

وتأتي هذه الخطوة استكمالا لمخطط عمل يتضمن جملة من التدابير أشرفت عليها السيدة الوزيرة منذ تنصيبها للجنة المكلفة بالنزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته في 14 أفريل 2024. والتي تضم 25 عضوا من الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية.

وذكر البيان، أنه ومن بين مهام اللجنة إعداد مشروع خطة سنوية لتكثيف جهود مكافحة الفساد. وتطوير مؤشرات ومعايير التقييم، إلى جانب وضع آليات فعالة بكفاءة عالية لتحقيق المخطط بأهدافه.

وكذا متابعة سير عملية التنفيذ بشكل دوري عبر جمع المعلومات والبيانات وتحليلها مع تنصيب اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الأم. وتحديد المهام المخولة لها.

ولأجل نشر مخطط المشروع على أوسع نطاق تنظم وزارة الثقافة والفنون يوم الغد الثلاثاء، لقاء عمل حول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

هذا وللولوج إلى منصة التبليغ يرجى النقر على هذا الرابط:

https://e-servicesculture.dz/lutte-corruption/