ثقة “غوارديولا” بـ “محرز” تصنع الحدث !

يواصل النجم الجزائري “رياض محرز” المشاركة كأساسي في تشكيلة “بيب غوارديولا” منذ استئناف المنافسات الرسمية.

محرز هو اللاعب الوحيد في تشكيلة “مانشستر سيتي” الذي شارك في كل المباريات كأساسي وهو ما يؤكد ثقة “غوارديولا” الكبيرة باللاعب الجزائري.

كما أن الفيلسوف الإسباني لا يكل ولا يمل في منح النصائح للنجم الجزائري، قبل أو بعد المباراة مثلما حدث أمام “نيوكاستل” في كأس الإتحاد.

ونشر الحساب الرسمي للفريق السماوي عبر التويتر صورا للمدرب الإسباني رفقة محرز تحت عنوان: “توجيهات بيب غوارديولا لساحر العرب رياض محرز”.