«ثقتنا كبيرة في إطارات مستخدمي قطاع صناعتنا العسكرية»

نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح:

قال الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، «إن ثقتنا كانت وستبقى كبيرة في إطارات ومستخدمي القاعدة المركزية للإمداد، وفي كافة إطارات ومستخدمي قطاع صناعاتنا العسكرية»، وذلك خلال الزيارة التي قادته إلى القاعدة المركزية للإمداد بالناحية العسكرية الأولى.

وأكد ڤايد صالح «نحن على يقين أن الجميع سيكون في مستوى هذه الآمال المعلقة عليهم، وسيقدرون كل التقدير حرصنا الكبير بل وتمسكنا الشديد ببلوغ ونجاح مساعينا»، وذلك في الرفع من قدرات هذه القاعدة التي تعد قطبا رئيسيا لإسناد الوحدات القتالية والحفاظ على جاهزيتها الدائمة، سواء فيما يخص عمليات التجديد والعصرنة أو من جانب صيانة العتاد في مواقع الوحدات عبر النواحي العسكرية الست.

وقد قام الفريق بتفقد وتفتيش نماذج من العتاد والمعدات المطورة والمعصرنة على مستوى هذه القاعدة الهامة، من قبل مهندسين وتقنيين جزائريين من ذوي المستويات العليا في مجال التحكم في التكنولوجيات الدقيقة، والذين يساهمون بشكل فعال في الرفع من قدرات هذه القاعدة.

وعاين الفريق مجموعة من الشاحنات والعربات التي تم تصنيعها من قبل المصانع التابعة لمديرية الصناعات العسكرية، والتي تم تطويرها على مستوى كل من القاعدة المركزية للإمداد ومؤسسة تجديد عتاد السيارات، بتركيب أسلحة مختلفة على متنها، حيث عبر عن ارتياحه الكبير لما حققته وتحققه هذه القاعدة الإستراتيجية الكبرى في مجال تجديد العتاد العسكري وعصرنته وتطويره.