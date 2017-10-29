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ثلاثة أسود تنقذ فتاة من خاطفيها

المجتمع
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ثلاثة أسود تنقذ فتاة من خاطفيها
بقلم خليدة ك.س

نجت فتاة ذات12عاما من الاغتصاب والموت بعد أن خطفها رجال بنية إجبارها على الزواج ليتدخل ثلاثة أسود طاردوا المختطفين.

الفتاة التي حجزت أسبوعا كاملا في وكر بمنطقة نائية ب”إنكيفا”.حرسها الأسود نصف يوم إلى أن وصلت الشرطة الاثيوبية.

وقد فسّر”ستيوارت ويليامز” خبير الحياة البرّية بوزارة التنمية الريفية، إنه من المحتمل أن تكون الفتاة قد نجت لأنها كانت تبكي

ففهمت الأسود أنين الطفلة على أنه بكاء شبل،وهوالأمرالذي جعل ثلاثتها لا تقدم على التهامها وجعلها تحرسها إلى أن وصلت الشرطة

وتتواجد الفتاة الآن في حالة مزرية حيث نقلت على جناح السرعة لتلقي العلاج اللازم

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