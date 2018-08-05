ثلاثة إرهابيين يسلمون أنفسهم للجيش بتمنراست

سلّم صبيحة اليوم الأحد، ثلاثة إرهابيين أنفسهم للجيش الوطني الشعبي بتمنراست.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن العملية تأتي في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة للجهود النوعية والحثيثة لقوات الجيش.

الهادفة لبسط الأمن والسكينة عبر مختلف أنحاء البلاد.

لذا سلّم ثلاثة إرهابيين أنفسهم، صباح اليوم الأحد للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة.

ويتعلق الأمر بكل من:

“نواري عيسى”، المدعو”أبو علي”، الذي إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012.

“زعطوط مراد “، المدعو “أبو المعتصم”، الذي إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012.

“بليدي سمير”، المدعو “أبو يوسف”، الذي إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012.

وأضاف البيان، أن الإرهابيين كان بحوزتهم ثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.