ثلاثة إرهابيين يسلمون أنفسهم للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار

سلم ثلاثة إرهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر نفسه، أن ثلاثة (3) إرهابيين سلموا أنفسهم للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة. ويتعلق الأمر بكل من “العربي لادمي” المدعو “صدام” و”إيتا لمين” المدعو “حذيفة” و”بن خية سيويت” المدعو “أبو داوود”. والذين كان بحوزتهم 2 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف و3 أسلحة نارية أخرى وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

وفي ذات السياق، تم توقيف 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور