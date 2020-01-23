ثلاثة إطارات سابقين بوزارة الصناعة أمام قاضي التحقيق بسيدي امحمد في قضية عولمي

مثل اليوم أمام قاضي التحقيق الغرفة 13 بمحكمة سيدي امحمد، كل من علوان محمد رئيس لجنة التقرير التقني السابق بالمديرية العامة للتطوير والتكنولوجيا وكذلك عبد الكريم مصطفى مدير عام سابق لتطوير والصناعة والتكنولوجيا بوزارة الصناعة ومكلف بالدراسات بديوان الوزير السابق عبد السلام بوشوارب، ومقراوي حسيبة مديرة التطوير سابقة في وزارة الصناعة والتكنولوجية.

وجاء مثول المتهمين أمام قاضي التحقيق في إطار استكمال التحقيق الثاني في الموضوع في قضية الفساد التي تتعلق بتركيب السيارات لرجل الأعمال علومي مراد صاحب مجمع “سوفاك” المتابع هو الآخر بتهم تبييض الأموال و تحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء و تمويه مصدرها الغير مشروع و تبديد أموال عمومية.

ووجهت لإطارات وزارة الصناعة و المناجم السابقين وهم مقراوي حسيبة وعلوان محمد و عبد الكريم مصطفى تهمة إساءة استغلال الوظيفة بغرض منح منافع غير مستحقة للغير .

للتذكير، فإن المتهمين سبق لهم وأن أدينو من قبل محكمة الجنح لسيدي امحمد بعقوبة سالبة للحرية وهي 8 سنوات حبس نافذة في قضية الفساد التي تتعلق بتركيب السيارات و الامتيازات الممنوحة للمصانع و التي تورط فيها وزراء سابقين و رجال أعمال، حيث يأتي هذا التحقيق في إطار تسريع وتيرة التحقيقات في ملف قضية تركيب السيارات المتورط في كل من عولمي مراد و رجل الأعمال محي الدين طحكوت و العديد من الوزراء السابقين.