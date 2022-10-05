ثلاثة باحثين يفوزون بجائزة نوبل للكيمياء “2022”

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، منح جائزة نوبل للكيمياء عن سنة 2022، مناصفة، لثلاثة باحثين، هم كارولين بيرتوزي، ومورتن ميلدال، وباري شاربلس. وذلك، مكافأة على ما أنجزوه في تطوير ما يعرف بالكيمياء النقرية. وفرع آخر من الكيمياء يدرس التفاعلات التي تحصل داخل الأنظمة الحية، دون حدوث تدخلات من خارج عملية التحول.

وأعلن هانز إليغرين، الأمين العام للأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، أسماء الفائزين، اليوم الأربعاء، في معهد كارولينسكا في العاصمة السودية ستوكهولم. حيث يكون عالم الكيمياء الأميركي، باري شاربلس، خامس شخص يتمكن من إحراز جائزتين اثنتين من نوبل، منذ بدء تسليم الجائزة.

وأوضحت لجنة التحكيم في قرارها أنها منحت العلماء الثلاثة الجائزة لابتكارهم “الكيمياء النقرية” والكيمياء المتعامدة البيولوجية”. وبات باري شاربلس “81 عاما” خامس شخص يفوز بجائزة نوبل مرتين.

وبدأ منذ أسبوع الإعلان عن جوائز نوبل، يوم الاثنين، بحصول العالم السويدي سفانتي بابو على جائزة نوبل في الطب. لكشفه أسرار الحمض النووي للإنسان البدائي الذي قدم رؤى أساسية لنظام المناعة لدينا. كما فاز ثلاثة علماء معا بنوبل في الفيزياء، أمس الثلاثاء.

وأظهر الفرنسي، آلان أسبيكت، والأميركي جون كلاوسر، والنمساوي أنتون تسايلينغر، أن الجسيمات الصغيرة يمكنها الاحتفاظ بالاتصال مع بعضها البعض حتى عند فصلها، وهي ظاهرة تعرف باسم التشابك الكمي، والتي يمكن استخدامها في الحوسبة المتخصصة وتشفير المعلومات. وسيتواصل الإعلان عن الجوائز، إلى غاية يوم الخميس، بالإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للآداب.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جائزة نوبل للسلام لعام 2022 يوم الجمعة، وجائزة نوبل في الاقتصاد يوم الاثنين.

كما تبلغ القيمة النقدية للجوائز 10 ملايين كرونة سويدية “ما يقرب من 900 ألف دولار”. وسيتم تسليمها في العاشر من ديسمبر.

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