ثلاثة حكام يمثلون الصافرة الجزائرية في كأس العالم للأندية 2025

اختارت لجنة التحكيم، التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ثلاثة حكام جزائريين، للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الإثنين، عن أسماء ثلاثي التحكيم الجزائري المعني بالمشاركة في هذه المنافسة، يتقدمهم الحكم الرئيسي مصطفى غربال.

كما سيكون الحكم غربال، مرفوقا في المهمة التي تنتظره في كأس العالم للأندية، بمساعديه مقران قوراري، وأكرم زرهوني.

يذكر أن الطبعة المقبلة من كأس العالم للأندية 2025، مقررة بالولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة ما بين 14 جوان إلى 13 جويلية 2025.