ثلاثة خبراء في الإقتصاد يفوزون بجائزة نوبل

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم الاثنين، عن منح جائزة نوبل للإقتصاد 2021 لثلاثة خبراء في الاقتصاد الاختباري. ويتعلق الأمر بكل من الكندي “ديفيد كارد” والأمريكي “جوشوا أنغريست” والأمريكي الهولندي “غويدو إمبينس”.

وأوضحت اللجنة أن علماء الاقتصاد الثلاثة ساهموا في العديد من المجالات مثل سوق العمل والهجرة والتربية، وقدموا أفكارا مبتكرة حول سوق العمل. وأظهروا الاستخلاصات التي يمكن استنتاجها من التجارب الطبيعية على صعيد العلاقات السببية. حيث إمتدت مقاربتهم إلى ميادين أخرى وأحدثت ثورة في البحث المبني على التجربة.

وذكرت اللجنة أن كارد، الأستاذ في جامعة بيركلي المرموقة في كاليفورنيا، استعان بتجارب طبيعية لتحليل تأثير الحد الأدنى للأجور والهجرة والتعليم على سوق العمل، مشيرة إلى أن دراساته في مطلع التسعينات أعادت النظر في المسلمات، ما قاد إلى تحليلات جديدة وفتح آفاقا جديدة.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp