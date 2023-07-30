ثلاثة دول تترشح لاحتضان كأس السوبر بين اتحاد العاصمة والأهلي المصري

أبدت ثلاثة دولة، رغبتها في احتضان مباراة الكأس الإفريقية الممتازة 2023، والتي ستجمع اتحاد العاصمة، بنادي الأهلي المصري.

وصرح رئيس القطاع التجاري للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حسن القامة، في هذا الخصوص لموقع “يلا كورة المصري”.

“لدينا الآن حوالي ثلاثة عروض لإستضافة السوبر الأفريقي، بين الأهلي المصري، وإتحاد العاصمة الجزائري”.

كما أضاف: “هناك عروض أفريقية، وعربية لإستضافة السوبر الافريقي، ولكن في ننتظر معرفة العروض المالية من الدول الراغبة في إستضافة السوبر الإفريقي”.

وتابع حسن القامة: “لم يتم تحديد تاريخ هذه المباراة حتى الآن، الأمر متروك لقطاع المسابقات بعد التنسيق مع كافة الأطراف المشاركة في المباراة، ولكن في آخر اجتماع للجنة التنفيذية تم اقتراح تاريخ منتصف أو نهاية شهر سبتمبر”.