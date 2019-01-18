ثلاثة ركائز من تيبي مازمبي يغيبون عن مواجهة شباب قسنطينة

ستشهد تشكيلة نادي تيبي مازمبي الكونغولي، غياب ثلاثة لاعبين أساسيين، خلال المباراة اليت ستجمعهم اليوم الجمعة بشباب قسنطينة.

وكشف مدرب نادي تيبي مازمبي، بامفيل ميهايو، اليوم الجمعة، خلال الندوة الصحفية الخاصة بهذه المباراة، لتلفزيون “النهار”.

“لدينا ثلاثة لاعبين سيغيبون عن هذه المباراة، بسبب العقوبة، ويتعلق الأمر بقائد الفريق رانفولد كالابا، إضافة لحارس المرمى، ومهاجم أساسي”.

وأكد بامفيل ميهايو، أن هذه الغيابات لن تكون عائقا أمام فريقه الذي يسعى لتقديم أفضل ما لديه لتحقيق نتيجة ايجابية.