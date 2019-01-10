ثلاثة قتلى بـ”أحداث شغب” في أم درمان

تسبّبت أحداث شغب، أمس الأربعاء، في أم درمان بالسودان، بمقتل 3 أشخاص، وإصابة آخرين.

وحسب وكالة الأنباء السودانية، حدث ذلك بعد ساعات من خطاب للرئيس السوداني، عمر البشير.

والذي اتهم فيه جهات خارجية، بالتآمر على بلاده التي تشهد أزمة اقتصادية.

وقالت الوكالة “شهدت مدينة أم درمان الأربعاء، أحداث شغب وتجمعات غير مشروعة متفرقة”.

وأضافت الوكالة “تعاملت معها الشرطة والأجهزة الأمنية، بموجب القانون وتم تفريقها بإستخدام الغاز المسيل للدموع”.

وعرفت السودان اندلاع احتجاجات واسعة، انطلقت في 19 من الشهر الماضي في مدينة عطبرة شمالي البلاد، مطالبة بضرورة الإصلاح.

وامتدت بعدها الاحتجاجات إلى مدن سودانية عدة، من بينها العاصمة الخرطوم، حيث وقعت صدامات بين قوات الأمن ومحتجين، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.