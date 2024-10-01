ثلاثة مدربين أجانب يشاركون في تربص “كاف برو” بالجزائر

يشهد تربص الحصول على شهادة التدريب “كاف برو” الجارية فعالياته بالجزائر، مشاركة ثلاثة مدربين أجانب، حسبما أعلنته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وأفادت “الفاف” عبر موقعها الالكتروني، بأن التربص الذي انطلق الأحد الماضي. متواصل بحضور 26 مدرباً. تحت أنظار بلحسن مالوش. المستشار التقني للفيفا.

مشيرة إلى أن الدورة أخذت بُعدا تفاعلياً من خلال إثارة نقاشات بنّاءة حول الرياضة الأكثر شعبية في الجزائر.

كما أبرزت بأن المدرب المخضرم عبد القادر عمراني. الذي حقّق العديد من الألقاب مع أندية مختلفة. شارك مساره التدريبي، مستعرضا تجاربه الشخصية والعملية في مهنة التدريب.

بينما كانت البداية صبيحة أمس. بإجراء تحليل تكتيكي لعدد من المباريات التي أُقيمت ضمن المنافسات الدولية الكبرى مؤخرا. كبطولة أمم أوروبا وكأس أمم إفريقيا. مما أثار نقاشاً مثمراً حول مختلف نماذج اللعب.

كما أوضحت “الفاف” في الأخير. أنه من بين المشاركين. في تربص الحصول على شهادة “كاف برو”. حضر 3 مدربين من اتحادات أجنبية (السيشل، موريتانيا، تونس). الذين أبدوا تقديرهم لجودة التكوين ومستواه المتميز.