ثلاثة مصارعين يمثلون الجزائر في البطولة العالمية للجيدو

يشارك المنتخب الوطني للجيدو أواسط، في البطولة العالمية للجيدو، المقرر اجراؤها بعاصمة طاجكستان، دوشانبي، خلال الفترة ما بين 2 إلى 5 أكتوبر.

وستكون المشاركة الجزائرية في هذه البطولة العالمية للجيدو، ممثلة بثلاثة مصارعين، على غرار كل من بن لعريبي أيوب، عبد الحق أسامة هزيل، وعبد السلام بلبلحوت.

وتنقل المصارعون الجزائريون، إلى عاصمة طاجكستان، دوشانبي،

ومن المقرر أن يشارك المصارعون الجزائريون الثلاثة، في هذه البطولة العالمية للجيدو أواسط، إلى جانب 539 مصارعا يمثلون 67 دولة من القارات الخمس.

يذكر أن البعثة الجزائرية للجيدو أواسط، تنقلت يوم الجمعة الماضي، إلى عاصمة طاجكستان، دوشانبي، تحسبا لانطلاق هذه البطولة العالمية للجيدو، المقررة يوم 2 أكتوبر 2024.