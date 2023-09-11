ثلاثة ملاكمين جزائريين يبلغون ربع نهائي الدور التأهيلية لأولمبياد باريس

نجح الثلاثي الجزائري للملاكمة محمد حومري، شهيرة سلموني، وآيت بقة يوغرطة، في بلوغ ربع النهائي التأهيلية لأولمبياد باريس.

ونجح حومري، في بلوغ هذا الدور الربع نهائي، بعد اطاحته بمنافسه الليبي افريدان محمد، في النزال الذي جمعهما لحساب الدور الثمن النهائي.

كما فاز آيت بقة، هو الآخر في النزال الذي جمعه بالملاكم البوتسواني، ستشيرو كابو كولين، لحساب ذات الدور.

ومن جهتها تمكنت الملاكمة شهيرة سلموني، في الفوز بنزال الدور الثمن النهائي، على حساب المالية كامارا مارين فطومة، لتظمن هي الاخرى تأهلها للدور الربع نهائي.

يذكر أن المتوج في كل وزن، من هذه الدورة التأهيلية الجارية في دكار السنغالية، سيضمن تأهله لأولمبياد باريس، فيما سيكون التأهل لدى السيدات من نصيب منشطتا الدور النهائي في كل وزن.