ثلاثة منتخبات تحل بالجزائر للمشاركة في الألعاب العربية

سجلت ثلاثة منتخبات عربية، وصولها أمس الخميس، إلى الجزائر، تحسبا لمشاركتها في الألعاب العربية المقررة في الجزائر من 5 إلى 15 جويلية الداخل.

وكان منتخب فلسطين لكرة القدم، أول المنتخبات العربية التي حلت بمدينة قسنطينة، أين سيخوض غمار هذه المنافسة بملعب “حملاوي”.

كما استقبلت مدينة قسنطينة في ذات اليوم، منتخبا موريتانيا، والسودان، المعنيان بالمشاركة في دورة كرة القدم لهذه الألعاب العربية.

وحظيت هذه المنتخبات الثلاثة، باستقبال رسمي من السلطات الولاية، على مستوى مطار ” محمد بوضياف” الدولي.