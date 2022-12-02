ثلاثة مُنتخبات آسيوية تبلغ الدور الثاني في دورة واحدة من المونديال
بقلم حواز عبد النور
دخلت المُنتخبات الآسيوية تاريخ منافسة كأس العالم بعد تألقها خلال مونديال قطر 2022 من أوسع الأبواب.
حيث تأهلت ثلاثة منتخبات آسيوية للدور الثاني في دورة واحدة لأول مرة في تاريخ كأس العالم.
وبلغت منتخبات اليابان وأستراليا إضافة إلى مُنتخب كوريا الجنوبية الدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022.
🟥 #آخر_خبر | ثلاثة منتخبات آسيوية 🇦🇺 🇯🇵 🇰🇷 تبلغ الأدوار الإقصائية في دورة واحدة لأول مرة في تاريخ #كأس_العالم pic.twitter.com/XRb8ne1gd1
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 2, 2022
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