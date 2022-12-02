ثلاثة مُنتخبات آسيوية تبلغ الدور الثاني في دورة واحدة من المونديال

دخلت المُنتخبات الآسيوية تاريخ منافسة كأس العالم بعد تألقها خلال مونديال قطر 2022 من أوسع الأبواب.

حيث تأهلت ثلاثة منتخبات آسيوية للدور الثاني في دورة واحدة لأول مرة في تاريخ كأس العالم.

وبلغت منتخبات اليابان وأستراليا إضافة إلى مُنتخب كوريا الجنوبية الدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022.