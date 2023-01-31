ثلاثون متعاملا فلاحيا جزائريا يستفيدون من بعثة دراسية إلى كاليفورنيا

يشرع ثلاثون متعاملا ناشطا في المجال الفلاحي من مختلف مناطق الجزائر خلال الفترة الممتدة بين 12 إلى 18 فيفري المقبل. بزيارة إلى مدينة كاليفورنيا (الولايات المتحدة). وذلك في إطار بعثة دراسية في قطاع الفلاحة و الصناعات الغذائية.

وحسب بيان لمجلس الأعمال الجزائري الأمريكي، فإنه وفي إطار ترقية المبادلات التجارية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية. فإن مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي بدعم من سفارة الجزائر بواشنطن. و وكالة التنمية الاقتصادية لكينغس كاونتي بكاليفورنيا سينظم خلال الفترة الممتدة بين 12 و 18 فيفري 2023 بعثة دراسية في قطاع الفلاحة و الصناعات الغذائية و التي ستجري في ولاية كاليفورنيا”.

كما أشار ذات البيان إلى أن الوفد الجزائري المتكون من ثلاثين متعاملا فلاحيا من مختلف مناطق الجزائر سيزور حقول للإنتاج الفلاحي. بالإضافة كذلك إلى مزارع لتربية الأبقار الحلوب. والتسمين الاصطناعي و وحدات لإنتاج العلف و مستثمرات فلاحية لزراعة الذرة والبرسيم.

كما سيزور وحدة لإنتاج اغذية الانعام ووحدة لإنتاج التجهيزات الفلاحية من بينها شبكات الري المحوري و وحدات لانتاج الفواكه المجففة وكذا وحدات لتعليب المواد الفلاحية.

وأشار البيان إلى التأكيد بأنه سيكون لوفد الفلاحين فرصة لزيارة أكبر معرض فلاحي في تولار بكاليفورنيا. كما سيلتقي بمتعاملين و فلاحيين أمريكيين.

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