ثلاثية الخضر في الشوط الأول .. قديورة يبدي دهشته

بعث متوسط ميدان الخضر عدلان قديورة رسالة تشجيعية لزملائه. في المنتخب الوطني على الفوز والذهاب بعيدا في تصفيات مونديال.

وقدم قديورة رسالة تشجيعية لزملائه. بعدما كان المنتخب فائز بثلاثية و بعد دقائق قليلة فقد من انتهاء الشوط من مباراة جيبوتي.

يذكر، أن قديورة متواجد في دبي. أين يواصل معالجة إصابته التي أبعدته عن تربص أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي.

وقال قديورة “شكرا جزيلا على الحب الكبير لي والتهاني في يوم عيد ميلادي، الفوز اليوم اجل هدية لي..هيا أصدقائي ..أنا أتابعكم”.