ثلاثينية تريد إكمال حياتها مع شخص طيب الخلق وشهم  

بقدر نبل رسالتهنّ فإن نيتهن أنبل، كيف لا وقد طرقن منبر مركز الأثير طالبات الحلال والإستقرار، وكلّ أملهنّ أن تحظين بمن هو أجدر وأصدق لهنّ مربيات أجيال تبحثن عن الحلال هو الركن الذي سنختار لكم من خلاله باقة جميلة نتمنى أن تجد صاحباتها أذانا صاغية لطلبهن.

جميلة الحياة حين تهدينا ما نحبه، ومفرحة هي الأقدار حين تجعلنا ننال بعد التعب ما نربو إليه فنحقق الآمال ونبلغ المراد. هذا تحديدا ما أريده وأصبو إليه، فبعد بلوغي من النجاح ما أردته وتمنيته حيث بتّ أتوق لأن أكوّن أسرة ويكون لي في الدنيا سند وعزوة، فلم أتردد وأنا أتواصل مع القائمين على مركز الأثير حتى أضع بين يديهم رغبتي الصادقة في تحقيق حلم دخول القفص الذهبي وبلوغ حلم الأمومة.

أنا فتاة في الـ 33من عمري، من ولاية المسيلة، لم يسبق لي الزواج، طيبة وخلوقة، ذات جمال عربيـ، مثقفة واشغل منصب أستاذة في التعليم المتوسط.

أريد أن أكون أسرة تحت ظل الحلال مع رجل صادق أستأمنه على قلبي وأمنحه تقديري وحبي، رجل من إحدى ولايات الوسط الجزائري، شرطي أن يكون من حماة الوطن، وأما عن سنه فأريده أن لا يتجاوز42سنة، أقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد، وأعده أن أكون نعم الزوجة والرفيقة .

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري :135503