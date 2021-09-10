ثلاثيني من الوسط يناشد بنت الحلال ترغب في التعدد

بما أن الله سبحانه وتعالى. حلّل للرّجل أن يتزوّج مثنى وثلاث ورباع. ارتأى صاحب إعلاننا الرابع أن يمارس حقه الشرعي. كي يحصّن نفسه في ضل المغريات التي تحيط بالمرء من كل حدب وصوب.

هو شاب من الوسط 37 سنة موظف مستقر متزوج وأب لولد، بإمكانه توفير السكن الخاص لإمرأة تكون من العاصمة وضواحيها سنها لا يتجاوز سنها لا يمانع إذا كانت عاملة أو ماكثة بالبيت ولا يمانع كذلك أن تكون مطلقة أو أرملة ولديها ولدين على الأكثر.

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