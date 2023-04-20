ثلاثيني مهدد بالحبس لقيامه بتخريب مستوصف بالعاصمة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دج. في حق شاب في الثلاثينات من العمر، عن تهمة التحطيم العمدي لاملاك عمومية. التي طالت مستوصف ببرج الكيفان لتعرضه للكسر والتحطيم من طرف المتهم. فيما تأسس الممثل القانوني للمصح الاستشفائي طرفا مدنيا في القضية.

وحسب مجريات المحاكمة فإن عملية ايقاف المتهم الموقوف بالمؤسسة العقابية بالحراش. جاء في أعقاب قيامه بتخريب وتحطيم زجاج إحدى النوافذ بمستوصف ببلدية برج الكيفان. الذي قصده المتهم بتاريخ الوقائع بغرض العلاج، بسبب آلام حادة داهمت قدمه المصابة. ولانه وصل قبيل بضعة دقائق على نهاية الدوام المسائي، طلب منه العون العودة في اليوم الموالي كون الطبيب غادر في حدود الساعة 15.30، زوالا. غير أن المتهم وبعد تنقله الى مكتب الاستقبال ورفض إدخاله الى مكتب الطبيب. توجه الى زجاج النافذة وقام بكسره بالمكاز الذي كان يتكؤ عليه. وخلالها تدخل العون لأجل تهدئته الا أن المتهم كان في حالة هيستيرية متقدمة، فتم تبليغ رجال الشرطة من طرف العون ادفتم توقيف المتهم بالمستوصف.

المتهم الموقوف وخلال مواجهته بالوقائع أكد للقاضي أن العون الشاهد في القضية هو من رفض إدخاله لمكتب الطبيب بعد عودته في الفترة المسائية. وهذا بعد تعذر استقباله في الفترة الصباحية من دون أسباب مقنعودة. وأمام الحالة المرضية المتقدمة التي كان عليها في ذلك اليوم، وتأخير استقباله ثم رفضه جعله يفقد أعصابه. معترفا بأنه قام بتحطيم الزجاج تعبيرا عن غضبه، ملتمسا العفو عنه.

بالمقابل طالب لممثل القانوني للمؤسسة الاستشفائية بدينار رمزي كتعويض عن الضرر اللاحق بالمؤسسة. مصرحا بأن عائلة المتهم قامت بتسوية الوضعية المالية وتم دفع فاتورة تقارب 10 ملايين سنتيم قيمة الخسائر التي ألحقها المتهم بزواج النوافذ.