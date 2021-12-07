ثلاثيني يعتدي على “مير” بلدية رأس الوادي في البرج بطعنات خنجر في الوجه واليد!

تعرض، أمس، رئيس بلدية رأس الوادي جنوب شرق برج بوعريريج، الحالي والمنتهية عهدته، “كمال بوسواليم”، إلى اعتداء خطير، أين جرت أطوار الحادثة الغريبة أمام مقر سكنه، من طرف شاب عمره 29 سنة بواسطة خنجر.

الحادثة وقعت ليلة الإثنين عندما كان رئيس البلدية أمام مقر سكنه يريد الدخول، قبل أن يفاجئه الجاني الذي تحدث إليه طالبا منه منحه مسكنا، وبعدما رد عليه رئيس البلدية بأنه لا يمكنه ذلك، أخرج الجاني خنجرا واعتدى عليه بضربة على الوجه، وأثناء محاولته المقاومة، تعرض إلى إصابات على مستوى اليد.

وفيما فرّ الجاني إلى وجهة مجهولة، تم نقل الضحية إلى مستشفى “بناني”، أين تم إسعافه وإدخاله إلى غرفة العمليات من أجل خياطة الجرح العميق في وجهه، والإصابات الأخرى التي تعرض لها على مستوى اليد.

الشرطة وعقب إخطارها بالواقعة، تدخلت على الفور وبسرعة باشرت البحث عن الجاني الذي تم توقيفه في وقت قياسي، بعد حوالي ساعة من ارتكابه لجريمته، أما الضحية رئيس البلدية، فقد غادر المستشفى في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، وحالته مستقرة حاليا وهو متواجد في المنزل، حسب ما أكدته مصادر مقربة من محيطه.

إلى ذلك، علمت “النهار” من مصادر أمنية مطلعة، أن الجاني يبلغ من العمر 29 سنة، و هو من مواليد عام 1992، ومسبوق قضائيا، وسبق له وأن اعتدى على مسكن رئيس البلدية بإضرام النار في السترات الحديدية لمستودعات منزل الضحية، قبل أن يعود، أمس، للاعتداء عليه من جديد.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس البلدية الحالي المنتهية عهدته “كمال بوسواليم”، لا يزال يواصل مهامه إلى غاية تنصيب المجلس الجديد.