ثلاثيني يعتدي على مير مروانة ويكسر زجاج سيارته بباتنة

تعرض في حدود الساعة السابعة والربع من مساء اليوم رئيس بلدية مروانة يعقوب عويش الى اعتداء من طرف شاب ثلاثيني بواسطة سيف بحي علي النمر ببلدية مروانة غرب ولاية باتنة.

وحسب مصادر مطلعة للنهار، فإن المتهم حمل سيفا وتهجم على رئيس البلدية الذي كان داخل سيارته، قبل أن يلوذ بالفرار، ليقوم بعدها المعتدي بكسر الزجاج الخلفي وزجاج الجانب الأيسر لسيارة الضحية الذي سارع إلى تقييد شكوى لدى مصالح الأمن، هذه الأخيرة باشرت حملة بحث ما زالت جارية لتوقيف المتهم، وحسب المصدر الذي أورد الخبر فإن خلفية الاعتداء هو عدم ظهور اسم والد المتهم في قائمة المعنيين بالاستفادة من الكباش المستوردة.