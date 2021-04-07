ثلاثيني يقتل زوجته بألة حادة بالعصفور في الطارف

فيما تبقى اسباب و خلفيات الجريمة مجهولة …

اهتز، عشية أمس، سكان بلدية العصفور بولاية الطارف، على وقع جريمة قتل شنعاء راحت ضحيتها امرأة تبلغ من العمر 38 سنة.

وهذا بعد ان اقدم زوجها على قتلها بالة حادة، اردتها قتيلة تسبح في بركة من دمائها، و فر الجاني نحو وجهة مجهولة، قبل أن يتفطن الجيران للحادثة الاليمة .

وحسب مصادر النهار اونلاين، فإن الجاني قام بربط زوجته التي هي ام ابنائه ، قبل أن يقوم بقتلها بالة حادة داخل غرفة منزله.

وهم بالفرار نحو وجهة مجهولة، تارك ورائه جثة ام اولاه قتيلة ، قبل أن تسارع المصالح الامنية الى مسرح الجريمة، ومعاينة جثة الضحية.

قبل ان يتم نقلها من قبل مصالح الحماية المدنية الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى البسباس.

واكدت مصادر موثوقة بان الجاني تم توقيفه، من قبل المصالح الامنية المختصة اقليما، وخضع للتحقيق امني.

لمعرفة الاسباب والدوافع الحقيقية لهده الجريمة الشنعاء التي ظلت طلية عشية امس حديث العام والخاص، بمنطقة عصفور الهادئة.