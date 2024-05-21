ثلاثي الاتحاد ضمن تشكيلة الموسم لكأس الكاف

اختير ثلاثة لاعبين من اتحاد العاصمة، ضمن تشكيلة الموسم لمنافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، التي توّج بلقبها الزمالك المصري.

وبالرغم من إنهاء مغامرة “أبناء سوسطارة” في نصف النهائي. بسبب قضية “الخريطة المزعومة” لنهضة بركان المغربي، وظلم الاتحاد الإفريقي، إلا أن ثلاثي الاتحاد تواجد ضمن تشكيلة الموسم.

وكشف مؤشر “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصاء. عن التشكيلة المثالية لثاني أغلى المنافسات القارية، لموسم 2023-2024، والتي عرفت تواجد كل من الحارس أسامة بن بوط، والمدافع سعدي رضوان، إلى جانب المهاجم المالي كانو.

وتحصل بن بوط، على تقييم 7.26، بينما نال زميله رضواني، 7.54 كثاني أفضل لاعب في التشكيلة. بعد لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو بـ 7.64،. في حين تحصل اللاعب المالي كانو، على تقييم 7.39.