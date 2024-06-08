ثلاثي الجيدو الجزائري يضمن تأهله إلى أولمبياد باريس 2024

ضمن ثلاثي الجيدو الجزائري، دريس مسعود، أمينة بلقاضي، ليلي محمد، تأهله إلى أولمبياد باريس 2024.

بعد أن إقتطع كل من المصارع، دريس مسعود، تأشيرة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في وزن - 73كغ ضمن قائمة الـ18 الاوائل المتأهلين.

بالإضافة لاقتطاع المصارعة، أمينة بلقاضي، تأشيرة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في وزن – 63كغ ضمن قائمة الـ18 الاوائل المتأهلين.

وتتويجها بذهبية وزن 63 كيلوغرام سيدات، ضمن الدورة الافريقية المفتوحة للجودو، بالكوت ديفوار.

و ضمان المصارع، ليلي محمد، تأهله للأولمبياد، بعد إقتطاعه تأشيرة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في وزن + 100كغ.

يجدر الإشارة، إحتلت الجزائر صدارة مصارعي الجيدو إفريقيا، بضمان تأهل ثلاث مصارعي جيدو، لاولمبياد باريس 2024، تليها كل من مصر، غنيا و المغرب بمصارعين اثنين، بعدها تونس بمصارع واحد.