ثلاثي الخضر ضمن التشكيلة المثالية للاعبين العرب في الدوريات الخمس الكبرى

تواجد ثلاثة لاعبين من المنتخب الوطني، ضمن التشكيلة المثالية للاعبين العرب الأكثر تقييما في الدوريات الخمس الكبرى لموسم 2023-2024.

ونشر موقع “سوفاسكور” المختص في احصائيات لاعبي كرة القدم، اليوم الأربعاء، التشكيلة المثالية للاعبين الأكثر تقييما في الدوريات الخمس الكبرى.

وضمت هذه التشكيلة، ثلاثة لاعبين من المنتخب الوطني، ويتعلق الأمر بكل من فارس شايبي، نبيل بن طالب، وريان آيت نوري، بالإضافة لحارس المرمى أوكيدجا.

ويأتي هذا نظير التألق الكبير للاعبينا الجزائريين مع أنديته، في مختلف البطولة الأوروبية التي ينشطون فيها خلال موسم 2023-2024.