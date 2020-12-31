ثلاثي الخضر ضمن التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة لسنة 2020

أختير ثلاثي المنتخب الوطني، رياض محرز، إسماعيل بن ناصر ورامي بن سبعيني، ضمن التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة، الخاصة بسنة 2020.

وكشف صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، تشكيلتها المثالية، والتي ضمت أسماء الثلاثي محرز، بن ناصر وبن سبعيني.

وجاء اختيار الثلاثي الدولي الجزائري ضمن هذه التشكيلة، كاعتراف بمردودهم طيلة سنة 2020، واعتبارهم الأفضل من بين اللاعبين الأفارقة في منصبهم.

وتجد محرز، بن ناصر، وبن سبعني، في هذه التشكيلة، إلى جانب أسماء كبيرة، على غرار ساديو ماني، حكيم زياش، محمد صلاح وغيرهم.