ثلاثي الخضر ضمن المرشحين لجائزة مارك فيفيان فوي

تواجد ثلاثي الخضر أندي ديلور، أكيدجا، وبولحية، ضمن القائمة النهائية للاعبين الأفارقة الناشطين في فرنسا، المرشحين لجائزة مارك فيفيان فوي

وتواجد ثلاثي الخضر، ضمن قائمة المرشحين لنيل جائزة مارك فيفيان فوي، لأحسن لاعب إفريقي في فرنسا، عن موسم 2020-2021، إلى جانب 11 لاعب إفريقي.

وأختير كل من ديلور، أوكيدجا، وبولاية، ضمن هذه القائمة، نظير تألق كل منهم هذا الموسم رفقه نواديهم في الليغ1 الفرنسية

وسينافس ثلاثي الخضر، على هذه الجائزة، العديد من الأسماء الكبيرة، على غرار ادريسا غاي (بي أس جي)، كاديويري (ليون)، كارلو ايكامبي (ليون)، وغيرهم.