ثلاثي الخضر ضمن قائمة لاعبي نيس المعنيين بمواجهة باري سان جيرمان

سيخوض لاعبينا الدوليين، الناشطين في نادي نيس، قمة كروية، سوم غد الجمعة، في مواجهة نادي باريس سان جيرمان.

وكشفت إدارة نادي نيس، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تيوتر”، قائمة لاعبيها المعنيين بهذا اللقاء، وضمن هذه القائمة أسماء الثلاثي، عطال، بوداوي، وبوعناني.

ويعول مدرب نيس، فرانسيسكو فرايولي، على الفورمة العالية التي يتواجد عليها نجومه الجزائريين، في سعيه لتحقيق نتيجة ايجابية أمام النادي الباريسي.

يذكر أن المباراة التي ستجمع نادي نيس، بمضيفه باريس سان جيرمان، والمقررة غذا الجمعة، تدخل ضمن الجولة الخامسة من الليغ1 الفرنسية.