ثلاثي الخضر ضمن قائمة نيس في أول ودية لهم تحضيرا للموسم الجديد

يواصل الثلاثي الدولي الجزائري، هشام بوداوي، يوسف عطال، وبوعناني، تحضيراتهم رفقة ناديهم نيس، تحسبا للموسم الجديد.

وكشفت إدارة نادي نيس، عن تواجد لاعبيها الدوليين الجزائريين، ضمن قائمة الفريق، التي ستخوض اليوم الجمعة أول مباراة ودية تحضيرية، ضمن تربصهم الصيفي.

كما أضاف ذات المصدر، بأن المباراة الودية التي سيخوضها الفريق انطلاقا من الساعة الرابعة و النصف، ستكون في مواجهة نادي أف سي لوزان السويسري.

من جهة أخرى، شهدت قائمة نادي نيس، غياب اسم الدولي الجزائري الآخر بلال براهيمي، بالنظر لمعاناته من إصابة.