ثلاثي الخضر مُرشح لجائزة “مارك فيفيان فوي” في الدوري الفرنسي

تم اليوم الثلاثاء الكشف عن القائمة النهائية للاعبين المُرشحين للتتويج بجائزة “مارك فيفيان فوي” لأفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي خلال موسم 2020-2021.

القائمة النهائية التي ضمت 11 لاعبا إفريقيا حملت أسماء ثلاثي المنتخب الوطني الجزائري فريد بولاية أندي دولور وكذا الحارس ألكسندر أوكيدجة.

الجائزة التي يتم تنظيمها سنويا من قبل “RFI و France 24” تُوج بها الموسم الماضي النجم الدولي النيجيري فيكتور أوسيمان.

يُذكر أن الثلاثي الجزائري تألق بشكل كبير هذا الموسم في “الليغ 1” سواء مع مونبولييه بالنسبة لدولور أو بولاية وأوكيدجة مع ميتز.