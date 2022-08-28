ثلاثي الخضر يتلقى هزيمة مذلة رفقة بريست في مواجهة مونبوليي

تعرض ثلاثي المنتخب الوطني، يوسف بلايلي، هاريس بلقبلة، واسلام سليماني، لهزيمة مذلة اليوم الأحد، رفقة ناديهم بريست، في مواجهة مونبوليي.

وشارك الثنائي بلايلي، وبلقبلة أساسيان ضمن تشكيلة ناديهما بريست، في هذه المبارة التي تدخل ضمن الجولة الرابعة من الليغ1.

وتلقى ثنائي الخضر، رفقة ناديهما بريست، خمسة أهداف كاملة في الشوط الاول من هذا اللقاء، دون مقابل.

كما سجل سليماني، دخوله في الشوط الثاني، في اول ظهور له مع بريست، على أمل تقليص الفارق، لكن دون نتيجة.

وفي المقابل تمكن الضيف مونبوليي، من تعميق الفارق، لتنتهي هذه المبارة بهزيمة مذلو لنادي بريست بسباعية نظيفة.