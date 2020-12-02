ثلاثي الخضر يتنافسون على جائزة آسيوية

سيتنافس ثلاثي الخضر، ياسين براهيمي، بغداد بونجاح ورايس مبولحي، على جائزة أفضل لاعب من شمال إفريقيا، ينشط في الدوريات الآسيوية للعام 2020.

وأعلن الإتحاد الآسيوي، بأن مُحاربي الصحراء، سيكونون على موعد مُنافسة العديد من النجوم على الجائزة السالف ذكرها.

وجاءت الأشماء المُرشحة كالتالي :عبدالرزاق حمد الله لاعب النصر، وبغداد بونجاح لاعب السد، ورايس مبولحي لاعب الاتفاق ، وأحمد حجازي لاعب الاتحاد، ونعيم سليتي لاعب الاتفاق، ويوسف المساكني لاعب الدحيل، ومهدي بن عطية لاعب الدحيل، وياسين إبراهيمي لاعب الريان”.