ثلاثي الخضر يسقط بثلاثية مع نيس في وديتهم أمام لوزان

خاض ثلاثي المنتخب الوطني، هشام بوداوي، يوسف عطال، وبدر الدين بوعناني، أمس الجمعة، أول مواجهة ودية تحضيرية رفقة نيس، في مواجهة لوزان السويسري.

وشارك الثلاثي بوداوي، عطال، وبوعناني، أساسيين، ضمن تشكيلة ناديهم نيس، في والودية التي جمعتهم بفريق لوزان.

وأنهى الثلاثي الجزائري الشوط الأول من هذه المباراة، متأخرين في النتيجة بثلاثية نظيفة، قبل أن يقوم مدرب نيس باستبدالهم مع بداية الشوط الثاني.

وانتهت هذه المباراة الودية التحضيرية الأولى لنادي نيس، أمام نادي لوزان السويسري، بفوز هذا الأخير بثلاثية مقابل هدف واحد.