ثلاثي الخضر يلتحق بفريقه الترجي التونسي

سجل الثلاثي الدولي الجزائري عبد القادر بدران وإلياس شتي ومحمد أمين توغاي، عودته إلى فريقه الترجي الرياضي التونسي، اليوم الخميس.

ثلاثي الخضر تابع، المباراة الودية التي خاضها المكشخة أمام هلال الشابة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال بدران لموقع ناديه “نشتاق للأجواء مع الترجي، عندما نكون مع منتخب الجزائر”.

وأضاف “نعود للترجي بروح جديدة وطموحات أكبر، من أجل تقديم المزيد مع الفريق”.

أما إلياس شتي فقال:”سعيد بالعودة إلى فريقي الترجي، الذي اعتبره بمثابة عائلتي الثانية”.

ونوه:”نعد بمضاعفة العمل من أجل إسعاد جماهير الترجي بالنتائج الإيجابية”.

وشارك الثلاثي المذكور مع الخضر في منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون أين ودع الخضر المنافسة من الدور الأول.