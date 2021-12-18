ثلاثي الخضر يلهب النهائي بـ “رسائله التدعيمية” لأشبال بوقرة

قدّم عدد من نجوم المنتخب الأول في شاكلة رامي بن سبعيني ومحمد فارس إلى جانب مهدي زفان رسائل تدعيمية للاعبين قبل موعد النهائي اليوم.

وكان بن سبعيني مدافع بوروسيا مونشنغلادباخ أول اللاعبين الذين دخل في الصف وقال “بالتوفيق للجميع. ننتظر أن تفوزوا بالنهائي وتشرفون الراية الوطنية، انتظركم مثل بقية الجزائريين”.

كما طالب مهدي زفان، مدافع كريليا سوفيتوف الروسي، أشبال المدرب مجيد بوقرة، للتحلي بالإرادة. وتقديم ما لديهم لإسعاد الشعب الجزائري وقال “سلام خاوتي جميعكم، بالتوفيق لكم في النهائي وأتمنى الفوز بها، و حمل الكأس إلى الجزائر”.

إلى جانب ذلك، قال محمد فارس، الذي يدافع على ألوان جنوى الإيطالي “أتمنى لكم التوفيق أمام تونس، والفوز باللقب..نحن كلنا ندعمكم”.

وسيواجه المنتخب المحلي اليوم بداية من الـ 16:00 سا منتخب تونس في نهائي كأس العرب.

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ومن جهته، أكد مدرب الخضر، مجيد بوقرة، أن تفكيرهم يصب في الفوز فقط على تونس،وهم جد متحمسين لتحقيق ذلك.

كما قال بوقرة، خلال ندوته الصحفية“اللعب أمام أنصارنا أمر محفز جدا، خاصة وأنهم أظهروا روح رياضية عالية ونشكرهم على ذلك”. مضيفا “مناصر الخضر دائما فخور بلاعبيه، ويشجع بحماس كبير، خاصة عندما يقدم اللاعبون أفضل ما لديهم فوق الميدان”.

في حين تابع مجيد بوقرة: “بالنسبة لنا نفكر فقط في الفوز بالنهائي، ونحن جد متحمسين من أجل تحقيق ذلك”.

وانتقل وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق الجمعة إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور مباراة النهائي. كما سيكون وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق مرفوقا بوفد يتكون من 7 أعضاء من الوزارة وشخص واحد من الفاف. لمساندة رفقاء بوقرة وحضور نهائي كأس العرب.

في حين أكد مدرب المنتخب التونسي، منذر الكبير، عزمه رفقة أشباله على التتويج بكأس العرب، بعد بلوغهم الدور النهائي.

وصرح منذر الكبير، خلال ندوته الصحفية: “اليوم المنتخب التونسي سيدخل هذا النهائي بروح المجموعة، وبقوة كبيرة، للتتويج بالكأس”.

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