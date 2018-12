ثلاثي السيتي مُرشح لجائزة الأفضل في البريمرليغ

وقامت رابطة الدوري الإنجليزي بترشيح الثلاثي دافيد سيلفا وليروى ساني إضافة إلى رحيم ستيرلينغ للحصول على جائزة لاعب الشهر.

وجاء ترشيح الثلاثي على حساب النجم الدولي الجزائري رياض محرز نظير تألقهم في الشهر الماضي وقيادتهم السيتيزن لإنتصارات عديدة.

وضمت القائمة أيضا 4 لاعبين آخرين أبرزهم موسى سيسوكو نجم توتنهام وروبرتسون لاعب ليفربول في غياب محمد صلاح أيضا.

