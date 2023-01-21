ثلاثي المنتخب المحلي ضمن التشكيلة المثالية

تواجد ثلاثي المنتخب الوطني للمحليين ضمن التشكيلة المثالية لمنافسة كأس افريقيا للمحليين بعد تألقهم الملفت للانتباه في المباريات السابقة.

وكشفت لجنة تنظيم الشان عن الأسماء والأمر يتعلق بكل من محيوص. ميرازيق و مزيان وهو الثلاثي الذي صنع الحدث في لقاء ليبيا و إثيوبيا.

كما ستكون الفرصة مواتية للثلاثي لإفتكاك مكانة أساسية في ضمن التشكيلة المستقبلة سيما و آن الكتيبة الوطنية حسمت التأهل إلى الدور المقبل.

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