ثلاثي بلوزداد ولاعب من المولودية في تشكيلة “الشامبينز ليغ”

اكتسح اللاعبون الجزائريون التشكيلة المثالية للجولة الـ 6 والأخيرة من دور المجموعات لمنافسة دوري أبطال إفريقيا، التي اُختتمت أمس الأحد.

ونشر موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات اليوم الاثنين، تشكيلة الأسبوع في أغلى المنافسات القارية، والتي عرفت تواجد 4 لاعبين جزائريين.

واختار الموقع ذاته، ثلاثي شباب بلوزداد، اسلام بلخير وعبد الرحمان مزيان ومحمد عزي. ضمن التشكيلة المثالية، إلى جانب قائد مولودية الجزائر، أيوب عبد اللاوي.

وتحصل ثنائي الشباب مزيان وبلخير، على أفضل تقييم بـ 9.3 رفقة لاعب الترجي التونسي، أشرف الجبري، بينا نال زميلهما عزي، علامة 7.9، مقابل علامة 7.4 لعبد اللاوي.

وكان ثلاثي بلوزداد، قد تألق في اللقاء الشكلي أمام ملعب أبيدجان الايفواري، الذي حسمه الشباب بـ”سداسية” كاملة، رغم الإقصاء مسبقا، بينما ساهم عبد اللاوي. في التعادل السلبي. الذي عاد به العميد، من مواجهته ليونغ أفريكانز، والذي سمح للفريق بخطف ثاني تأشيرات ربع النهائي عن المجموعة الأولى.

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