ثلاثي تحكيم اثيوبي لادارة مباراة مولودية الجزائر والوداد البيضاوي

عينت لجنة التحكيم التابعة للكاف، الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، لإدارة ربع نهائي رابطة الأبطال، والذي سيجمع مولودية الجزائر بالوداد البيضاوي.

وسيدير الحكم تيسيما، هذه المواجهة، بمساعدة مواطنيه فاتسون، مساعد حكم أول، وايريك ايمافو، حكم مساعد ثاني.

ومن المقرر أن تلعب مباراة الذهاب من هذا الدور يوم 14 ماي الجاري، بملعب (5 جويلية) انطلاقا من الثامنة ليلا، على تجرى مباراة العودة يوم 22 ماي بالمغرب.

يذكر أن فريق مولودية الجزائر، وفي حال تأهله للدور المقبل، سيواجه المتأهل من مباراة كايزر شيف الجنوب إفريقي، ونادي سيمبا التنزاني.