ثلاثي تحكيم ايفواري لإدارة مواجهة شبيبة القبائل ونابسا ستار

عينت لجنة التحكيم التابعة للكاف، ثلاثي تحكيم ايفواري لإدارة المباراة المقبلة لشبيبة القبائل، أمام نابسا ستار الزامبي، لحساب كأس الكاف.

وسيدير هذه المباراة الحكم الإيفواري، خليلو تراوري، بمساعدة مواطنيه، هيرمان آرثر، ونوهو أوتارا، بالإضافة إلى باتريك تانغي، كحكم رابع.

وستلعب هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكاف، يوم الأربعاء المقبل، بزامبيا، انطلاقا من الساعة الثانية زوالا.

يذكر أن فريق شبيبة القبائل، غادر صبيحة اليوم الأحد، أرض الوطن، باتجاه زامبيا، تحسبا لخوض هذه المواجهة.